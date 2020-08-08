Яка якість газу в регіонах України? Дані від Оператора ГТС

Завантажте мобільний додаток сайту

Якість газу, який подавався споживачам у липні 2020-го року, навіть вища, ніж нормована. Про це свідчать дані ТОВ «Оператор ГТС України», оприлюднені 7 серпня, пише glavcom, передає NNS.

За даними постачальника, середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Найвища якість згорання природного газу у липні, згідно з даними Оператора ГТС, була у східних областях: Харківській і Донецькій. Найнижча – у Полтавській, Львівській і Чернігівській.

Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

У компанії зазначають, що Оператор ГТС здійснює лише транспортування природного газу, що заходить в систему магістральних газопроводів, та не має технічної можливості погіршувати або змінювати його якість.

Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.