До кінця року в Україні запрацюють ще 500 пересувних відділень Укрпошти (фото)

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До кінця 2020 року в населених пунктах ще 6 областей запрацюють 500 пересувних поштових відділень. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації пересувних відділень Укрпошти, яка відбулася сьогодні, 5 серпня, за участі Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля.

Зазначається, що йдеться про Київську, Одеську, Херсонську, Закарпатську, Черкаську та Чернівецьку області.

«Зараз Укрпошта має понад 11 тисяч відділень, і такого покриття не здатний забезпечити жодний банк, аптека чи магазин в Україні. Пересувні відділення дозволяють надавати доступні поштові послуги навіть у найвіддаленіших куточках нашої держави, де проживає близько 10 млн людей. Вже 2 роки проєкт успішно функціонує у Чернігівській області. Там 130 авто для пересувних відділень обслуговують близько 1500 населених пунктів. І до кінця цього року ще у 6 областях запрацюють 500 таких відділень. У підсумку їх буде 630. Вдячний керівництву компанії та всій команді Укрпошти за те, що своєю діяльністю вони наближують комфортні послуги для населення, створюючи зручні та сучасні сервіси для кожного»,

— зазначив очільник Міністерства.

Такі пересувні відділення обслуговують жителів населених пунктів з чисельністю населення до 2000 осіб і здатні надавати всі 100% послуг Укрпошти. Це передплата газет та журналів, доставка ліків і товарів за каталогами, а також фінансові послуги (виплата пенсій, сплата комунальних послуг, поштові перекази тощо).

Авто для пересувних відділень мають підвищену вантажопідйомність і кліренс, а також гуму категорії С, що дозволяє виконувати свої функції як в погану погоду, так і в малопрохідній місцевості. Кожна автівка є тримісною, обладнаною робочим місцем для листоноші, має тепло- та шумоізоляцію, кондиціонер і пічку для обігріву. Також наявний великий ізольований багажний відсік для посилок, система для сортування кореспонденції, вогнестійкий сейф і сумка-холодильник для доставки ліків.

Як стало відомо NNS, у кожному населеному пункті розраховуватиметься оптимальний графік роботи пошти залежно від чисельності та потреб населення. Наприклад, у села з населенням до 100 жителів авто заїжджатиме 1 раз на тиждень, до 500 жителів – 2 рази на тиждень, до 1200 жителів – 3 рази, понад 1200 – 4-5 разів. Також в селах і селищах із більшим навантаженням працюватиме постійна листоноша. Це стосується навіть тих днів, коли авто Укрпошти не приїжджатиме.

Крім того, проєкт пересувних відділень має низку плюсів і для самих працівників компанії, адже дозволяє заробляти на 70% більше, у комфортних умовах, зручно і безпечно.

«Абсолютно всі співробітники, які працюють в області, де буде пересувне відділення, можуть долучитися до цієї роботи. Перехід до формату пересувних відділень дозволяє працювати на 0,8-1,0 ставки та заробляти у середньому на 70% більше, ніж до цього. До того ж, значно поліпшуються умови праці, щоб листоноші не долали великі маршрути з кореспонденцією, товарами чи грошима пішки або на велосипеді. Для цього тепер є комфортне сучасне авто»,

— додав Владислав Криклій.

Відтак, до запровадження пересувних відділень у невеликих селах працювали стаціонарні поштові відділення, а хутори, де налічується всього кілька десятків жителів, обслуговували постійні листоноші. Завдяки пересувним відділенням листоношам не доведеться ходити до маленьких хуторів, адже тепер туди приїжджатиме сучасне авто з бригадою з трьох людей: листоноші, водія-супроводжувача та начальника пересувного відділення. Вони зможуть доставити все необхідне до домівок людей, допомогти оплатити комунальні послуги, оформити передплату, поповнити мобільний зв’язок тощо.

У більших населених пунктах також працюватимуть точки присутності, а авто пересувного відділення зможе доставити товари, ліки та інше, відвідати тих, хто не має можливості дійти до пошти.

Як зазначили в Міністерстві, повністю проєкт буде реалізований до кінця 2021 року, коли понад 1800 пересувних відділень курсуватимуть всією Україною, а листоноші отримають нові смартфони чи планшети для покращення клієнтського сервісу та автоматизації усіх процесів.

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Головне фото: Укрпошта