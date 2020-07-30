Снятие налички на кассе: где с 1 августа заработает услуга

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Государственные Приватбанк, Ощадбанк, частный Райффайзен Банк Аваль и компания Mastercard расширили сервис выдачи наличных с платежных средств, в том числе с банковских карточек, при оплате покупок на кассах предприятий торговли на кассы супермаркетов "Сильпо", Varus, "Фора", а также автозаправочных станций WOG и ОККО, сообщила пресс-служба платежной системы. Услуга будет доступной с 1 августа.

Отмечается, что услуга "Наличные на кассе" вскоре будет доступна на более чем 90 тыс. POS-терминалов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль в торговых сетях без необходимости искать банкоматы. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карточки пользователя, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

"Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно лишь оплатить товар банковской карточкой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию – 500 грн независимо от стоимости покупки",

– говорится в сообщении.

С 1 августа 2020 года года в силу вступает постановление Нацбанка №59 от 7 мая этого года, которое предполагает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и осуществления операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий, что, в свою очередь, будет стимулировать дальнейшее масштабирование услуги.

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