У "Слузі народу" розраховують, що казино зможуть запрацювати до наступного літа

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У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від півроку до року, пише Економічна правда, передає NNS.

Про це повідомив нардеп фракції і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький у подкасті УП "Кляті питання".

"Це супер-оптимістичний прогноз, що до кінця року щось взагалі буде видано (дозволи на роботу грального бізнесу - ЕП) фізично. Я думаю від півроку до року часу. Хоча, як не дивно вже скидають десь фото, що десь в Одесі завозять гральні автомати в казино. Настільки очікується закон. що люди вже надто оптимістично відносяться до того, коли він запрацює",

- пояснює Заблоцький.

На питання журналіста чи запрацює все до наступного літа, нардеп відповів:

"Думаю, що так".

Також Заблоцький пояснив, що закон не може набрати чинності через колізію із правками. Президент може накласти вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

"Доставились (правок - ЕП) до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише що є спеціальна комісія, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій правці каже що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути подтакова, або Мінфін). Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. В межах проголосованого складу комісію визначатиме податковий комітет Ради, але я, як член комітету проти",

- резюмує Заблоцький.

Нагадуємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.