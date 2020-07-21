Рада підтримала зниження "зеленого" тарифу для сонячних та вітрових електростанцій

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Верховна Рада більшістю голосів підтримала законопроєкт №3658. У документі мовиться про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Тобто, зниження та реструктуризацію так званого "зеленого" тарифу. Про це NNS передає з посиланням на 24 канал.

Голосування пройшло під час позачергового засідання 21 липня. Законопроєкт у цілому підтримали 288 народних обранців. Також народні депутати підтримали три правки до законопроєкту (№1203, №881, №939), які запропонував комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Отже, тепер "зелений" тариф в Україні знизять:

для сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт – на 15%,

для вітрових електростанцій – на 7,5%.

Що цьому передувало

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо "зеленого" тарифу 3 липня. За відповідне рішення проголосували 268 депутатів. Але вони не підтримали пропозицію щодо скорочення наполовину строку подачі правок до проєкту закону та підготовки до другого читання.

20 липня Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав зменшення "зелених" тарифів у документі на умовах меморандуму.

Водночас депутати профільного комітету підтримали правку №26, яка передбачає можливість закладати в державному бюджеті певну суму для компенсації "Гарантованому покупцю" на погашення заборгованості перед виробниками з відновлюваних джерел.

«Сьогодні 52 мільярди гривень – це вартість "зеленої" генерації, а 20% (які закладають правкою №26 – ред.) – це більше ніж 10 мільярдів гривень, це щоб всі розуміли. Але я не заперечую, якщо буде така можливість у бюджеті»,

– зауважила виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець.

Однак, депутати не підтримали правку про продовження дії "зеленого" тарифу на 2 роки для сонячних електростанцій. Щоправда, підтримали правку, яка дозволяє добудувати сонячні електростанції до 31 жовтня 2020 року тим, хто вже почав будівництво, зі зниженням тарифу на 2,5%.

Також, нардепи підтримали правку від комітету, яка передбачає зменшення "зеленого" тарифу на 7,5% для сонячних електростанцій потужністю менше ніж 1 МВт.

А для станцій із більшою потужністю буде застосувати зниження "зеленого" тарифу на 15%, як і передбачав ухвалений меморандум.

За словами голови комітету Ради з питань енергетики Андрія Геруса, парламентарі опрацювали більш ніж 1 200 правок і для того, щоб уникнути різних неузгодженостей в різних статтях закону, 21 липня провели ще один комітет, де технічно узгодили положення різних статей.

До слова, група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити та внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Про ухвалення вищезазанченого меморандуму

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив Меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.

Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, виконувачка обов’язків міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій.

Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У межах мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед інвесторами щодо відновлюваних джерел енергії, яка становить 14 мільярдів гривень.