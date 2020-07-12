З 1 серпня в Україні зросте ціна на передачу електроенергії

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф Укренерго на передачу електроенергії на 54,6%, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Відповідне рішення ухвалили, щоб компанія могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками «зеленої енергетики».

Також зазначається, що спочатку хотіли підвищити тариф у 2,1 раза — до 327,97 грн/ Ват-годину, а початковою пропозицією було довести його до 604,51 грн/Ват-годину.

Зазначається, що можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить запобігти моментальному навантаженню на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України та «зеленими» меморандумом.

«НКРЕКП усвідомлює, що такий рівень тарифу на послуги з передачі електричної енергії є обтяжливим для споживачів електроенергії та може негативно відобразитись на конкурентоспроможності української промисловості, проте вимушена прийняти зазначене рішення відповідно до вимог законодавства України для забезпечення цілісної, збалансованої роботи НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПрАТ «Укргідроенерго» та якнайшвидшого врегулювання проблемних питань в електроенергетичній сфері»,

— йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали: Електроенергія: в Міненерго розповіли, чи будуть підвищуватися тарифи

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