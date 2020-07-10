В УЗ розповіли, коли повністю відновлять пасажирське сполучення

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У Укрзалізниці розповіли, коли в Україні може відновитися повністю пасажирське сполучення. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт компанії.

Як стало відомо NNS , Укрзалізниця готова вже в серпні відновити повноцінне пасажирське сполучення. Але є одне «але». Це відбудеться у разі покращення епідемічної ситуації в Україні, - наголосив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик під час робочої поїздки до Західної України.

За його словами, наразі Укрзалізниця вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

«Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні»,

— розповів Іван Юрик.

Також керівник Укрзалізниці закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом та перебування на вокзалах.

«Ми сподіваємося на свідоме ставлення наших пасажирів та відповідальність. Найбільше порушень санітарних норм ми фіксуємо в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на наші зауваження, ми вимушені викликати працівників поліції»,

— зазначив він.

В УЗ нагадують, що всі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби.

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