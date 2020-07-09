У Путіна придумали, де взяти воду для Криму

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У Путіна придумали, де взяти воду для окупованого Криму. Про це NNS повідомляє з посилання на портал Хвиля, який посилається на РИА Новости.

Як стало відомо NNS , міністерство оборони РФ планує побудувати тимчасовий трубопровід для забезпечення окупованої росіянами Криму прісною водою. Про це заявив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, трубопровід буде перекидати 60 тис. кубометрів води на добу з Бєлгородського району РФ в окупований Сімферополь. Терміни будівництва не уточнюються.

"Вчора сюди прилітав Дмитро Віталійович Булгаков (спеціаліст з тилового забезпечення) і команда Міноборони. Ми ногами пройшли всю трасу перекидання води з допомогою тимчасового водогону в Сімферопольське водосховище з Тайганського",

– розповів Аксенов.

Так званий глава Криму також повідомив, що в трьох основних водосховищах для постачання Сімферополя залишилося води на 110 днів.

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