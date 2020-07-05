В Україні заборонили нараховувати пеню і штрафи по кредитам

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4 липня в Україні набув чинності закон, що забороняє банкам штрафувати клієнтів за прострочення платежів по кредитах. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Хвиля.

Як стало відомо NNS , згідно з документом українці, які мають кредити в банках, не зобов'язані сплачувати штрафи і пеню під час карантину, а також ще протягом 30 днів після його закінчення. Відповідні зміни вже внесли до Господарського кодексу.

Нагадаємо, законопроект №3257, так званий законопроект про кредитні канікули, Верховна Рада України прийняла в першому читанні 13 травня. За те, щоб українців не штрафували за несплату кредиту під час карантину проголосували 278 депутатів.

В Україні вже введено заборону на такі неустойки для фізичних осіб, а тепер вона буде поширюватися і на підприємців.

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