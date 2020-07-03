У Мінфіні розповіли, як відставка глави НБУ вплине на зарплати і пенсії

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Українці не повинні відчути на собі сильних наслідків відставки глави Нацбанку Якова Смолія. На загальну економічну ситуацію в країні і курс долара вона не вплине, передають finance.ua, інформує NNS.

Про це заявив в ефірі програми “Право на владу” керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко.

Ті коливання курсу, які відбуваються в Україні зараз, а також різке падіння гривні – це тимчасове явище, – стверджує Марченко. Об’єктивних причин для знецінення української валюти немає. А відставка Смолія похитнула економічну ситуацію на короткий час.

“Все у нас в порядку. Ми маємо макроекономічну стабільність, виконуємо бюджет. Пік кризи вже позаду. План з податкових надходжень ми збільшили на 6 мільярдів гривень. Я особисто дивлюся в майбутнє з упевненістю і оптимізмом. На сьогоднішній день немає ніяких підстав вважати, що зміна керівника якоїсь державної інституції може якось розхитати ситуацію в країні”, – сказав Марченко.

Не вплине звільнення голови Нацбанку і на різні економічні процеси в країні, які стосуються, безпосередньо, українців.

“Немає жодних причин сумніватися в тому, що ми зможемо виконати дохідну частину бюджету. Виплату заробітних плат і пенсій буде забезпечено в повному обсязі. Це я вам гарантую”, – акцентував міністр.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій подав на ім’я я президента України Володимира Зеленського заяву про відставку через систематичний політичний тиск. Заяву написано і подано 1 липня.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

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