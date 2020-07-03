SkyUp скасовує частину внутрішніх рейсів: причини

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Авіакомпанія SkyUp вирішила відмовитися від польотів за трьома з восьми внутрішніх маршрутів, які анонсувала в кінці червня, з комерційних причин. Про це з посиланням на avianews.com. передає Економічна правда, інформує NNS.

Йдеться про рейси з Києва до Львова і Харкова, а також з Харкова до Львова.

Авіакомпанія назвала три основні причини, через які вирішила скоротити раніше анонсовану внутрішню програму.

Рейси по Україні SkyUp називає соціальним продуктом, який фактично субсидується за рахунок міжнародних рейсів. В авіакомпанії звернули увагу, що наразі відновлюють польоти за кордон тільки в три країни - Туреччину, Єгипет і Албанію, куди будуть виконуватися чартери. Це обмежує можливості для перехресного субсидування.

Другим фактором в SkyUp назвали зниження продажів при підвищенні мінімальної ціни квитків 500 грн.

"Зберігати таку вартість на всьому рейсі неможливо, оскільки ПДВ, що входить до її складу, істотно збільшує собівартість рейсу. Таким чином, ми спостерігаємо таку тенденцію: коли в системі залишаються дорогі квитки, попит на рейс знижується. Відповідно, завантаженість рейсу зменшується", - пояснили в авіакомпанії.

Третім фактором, який вплинув на відмову від маршрутів, в SkyUp назвали карантинні обмеження, які вимагають впроваджувати нові заходи безпеки і впливають на готовність українців планувати польоти на літаках.

Внутрішня мережа буде включати наступні напрямки станом на 2 липня 2020 року:

Київ-Одеса-Київ: щодня

Київ-Запоріжжя: щодня, крім суботи

Запоріжжя-Київ: щодня, крім неділі

Харків-Одеса-Харків: понеділок, середа, четвер, субота

Львів-Херсон-Львів: понеділок, четвер, субота

Львів-Одеса-Львів: вівторок, п'ятниця, неділя

У SkyUp заявили, що повернуть гроші, сплачені за квитки на скасовані внутрішні рейси. Вони надійдуть на карту, з якої оплачувалося бронювання, без додаткових дій з боку пасажирів.

Також авіакомпанія має намір відправити клієнтам, рейси яких скасувала, промокод на 10% знижку на бронювання нових польотів.