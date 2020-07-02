Денег на всех не хватит: экс-министр заявил об отсутствии средств на выплату пенсий

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Размер минимальной пенсии в Украине с 1 июля повысился на 74 гривны и составляет сейчас 1712 гривен. Ради такого незначительного повышения государству приходится очень рисковать, ведь это настоящая дилемма — "как в рамках того, что у нас есть, обеспечить достойное существование людей". Об этом заявил бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы должны что-то отдать, то есть не инвестировать в дороги, инфраструктуру, где-то уменьшить поддержку армии или образования. Всегда у политиков есть желание поднять минималку и пенсию. Но приходит Минфин и говорит: денег не всех не хватит",

— отметил Милованов, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Экс-министр также рассказал, какой размер пенсии он считает достойным. По его мнению, 1700 гривен — этого не достаточно.

"Это не 1 600, 1 700 грн, и даже не 2 тыс. Возможно, 3 — 5 тыс. Думаю, многим людям помогают, но не у всех есть помощь. Этот вопрос тянется с 90-х годов. Общество должно обеспечить поддержку пожилых людей",

— сказал Милованов.

В Украине разрабатывается законопроект, в котором указано, что пенсионеры, возраст которых превышает 80 лет, будут получать ежемесячные доплаты к пенсии до 40% от размера прожиточного минимума. Но пока это только в планах. В бюджете сейчас большая "дыра" и правительство не может себе позволить пока выплачивать такие пенсии.

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