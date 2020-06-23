Нацполиция закупила электрошокеров на 33 миллиона по 65 тысяч за штуку

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Национальная полиция 18 июня по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Научно-производственное предприятие "Система" о закупке электрошокеров на 32,85 млн грн.

Как передает NNS ссілаясь на БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году в течение трех месяцев после выплаты аванса в размере до 70% полицейским поставят 200 электрошоковых устройств контактно-дистанционного действия TASER X2 в комплекте с аккумуляторной батареей и кобурой по 65,54 тыс. грн за штуку.

Как отмечает издание, в США их продавали по $1399 с батареей за $79 и кобурой за $90. Вместе это составляет $1568, или 42 тыс. грн, что в полтора раза дешевле, но не включает доставку и налоги. В то же время в Украине цена тазера с двумя картриджами, батареей и кобурой в продаже в полтора раза выше – 98 тыс. грн.

Кроме того, победитель тендера поставит 8 тысяч картриджей TASER со щупами контактно-дистанционного действия по 2 456 грн. В США их продают по $80 или 2141 грн без доставки и налогов, что на 15% дешевле.

Также полиция по договору получит 2 датакабеля для подключения через порт батареи и USB к компьютеру по 8 700 грн.

Шокер производства компании Axon Enterprise, Inc. (США) имеет напряжение при пиковой нагрузке 840-1440 вольт и ток 1,2 мА, фонарик, двойной лазерный прицел, предохранитель, переключатель дуги, дисплей, часы с батареей и систему журнала, которая регистрирует события и импульсы. Данные из него можно загрузить через USB к компьютеру.

"НПП "Система" получило подряд без конкуренции, потому что больше никто не пришел на торги.

Столичная "НПП "Система" принадлежит директору Сергею Чукмасову, Александру Милюкову, Андрею Авдиевскому, Дмитрию Чукмасову, Валерию Педенко и Роману Бессмертному. Это бывший представитель Украины в Трехсторонний группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, кандидат в президенты в 2019 году и нардеп 2-5 созывов.

Авдиевский владеет ООО "ВИП Автохимия Украина" с Еленой Добровольской, Натальей Грицай и Никитой Сергеевичем Касьяном. Что касается последнего, то в 2019 году лицо с такими же ФИО была доверенным лицом нардепа от "Слуга народа" Николая Тищенко.

Сергей Сергеевич и Дмитрий Сергеевич Чукмасовы – сыновья бывшего нардепа от СПУ Сергея Александровича Чукмасова, который ранее сам руководил "НПП "Система".

Кроме того, лицо по имени Сергей Сергеевич Чукмасов сейчас является помощником на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева.

Милюков основал ОО "Всеукраинская федерация практической и высокоточной стрельбы" с Русланом Аббасовым и членом общественного совета при МВД Андрея Семидидько.

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