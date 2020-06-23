Пенсию назначат автоматически: в Украине запустили новую услугу

- 23 черв. 2020
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В Украине стартовала опытная эксплуатация нового сервиса для будущих пенсионеров — автоматическое назначение пенсии. Ранее в правительстве Шмыгаля предлагали внедрить накопительную систему пенсионного обеспечения, передает NNS со ссылкой на ФАКТЫ.
Назначение пенсии в автоматическом режиме будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда.
Это позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.
Для этого человеку необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), а также заполнить анкету-заявление, скрепив ее подписью КЭП и добавить сканированные копии документов.
После этого анкету-заявление с прикрепленными копиями отправить в территориальный орган Пенсионного фонда.
В Минсоцполитики сообщили, что с начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.
В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портал Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
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