В Пенсионном фонде сделали важное для многих заявление

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В Пенсионном Фонде не хватает средств, чтобы обеспечить всех украинцев достойными выплатами. Именно поэтому украинское правительство решило внедрить новую пенсионную реформу, которая вступит в силу с 2021 года.

Сейчас в ПФУ сообщили, что первыми почувствуют изменения получатели льготных пенсий, которые имеют право выходить на пенсию досрочно. Их количество вскоре значительно уменьшится.

Также в Украине собираются ввести повышенный тариф единого социального взноса за лиц, занятых на работах по спискам льготных категорий профессий. Кроме того, прекратится назначения пенсий за выслугу лет. Такие выплаты останутся у узкого круга лиц. Их покрывают исключительно за счет госбюджета, а так как средств не хватает и украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, то на государство рассчитывать особо нельзя, передает NNS с сылкой на today.ua.

Чтобы уменьшить расходы на пенсионеров, в Украине ежегодно растет пенсионный возраст (для женщин) и стаж. С 2021 года, чтобы выйти на пенсию, нужно будет накопить минимум 28 трудовых лет. С каждым годом эта цифра будет увеличиваться, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

Напомним, с 1 июля прожиточный минимум в Украине возрастет до 2118 гривен, а минимальная пенсия — до 1 712 гривен. Размер максимальной пенсии с 16 380 гривен повысится до 17 120 грн.

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