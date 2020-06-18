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Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь, сообщает пресс-служба Укрэнерго. Оператор 18 июня проведет суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня.

А месячный аукцион по распределению пропускной способности на июль пройдет 22-23 июня, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Таким образом, будет возобновлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Напомним, с 12 апреля 2020 года Укрэнерго в соответствии с вышеупомянутым постановлением НКРЭКУ ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт",

- говорится в сообщении.

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