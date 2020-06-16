В Украине появится новый "налог" на технику

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В Украине на 5% может подорожать техника - смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и даже офисная бумага. Об этом сообщает NNS ссылаясь на Экономическую правду.

Причиной подорожания является введение нового сбора за частное копирование.

Минэкономики разрешило двум частным организациям в интересах авторов контента собирать с импортеров долю с каждого проданного устройства. Соответствующий закон уже принят в 2018 году. Импортеры будут выплачивать сбор организации коллективного управления (ОКУ), а она будет выплачивать вознаграждение авторам. Для начала импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники.

Отмечается, что переговоры по этому поводу начались в апреле 2020 года, но результатов до сих пор нет из-за кардинальных противоречий между участниками.

Известно, что ОКУ представляет ​Украинский музыкальный альянс и Всеукраинское агентство авторских прав. Организации утверждают, что в части частного копирования система отчислений существует в большинстве стран мира.

Как пишет издание, далеко не во всех странах существует сбор со смартфонов и телевизоров. В пяти странах Евросоюза этого сбора нет. Сбор с бумаги существует только в трех странах мира.

В данные момент переговоры приостановлены до завершения карантина по просьбе Европейской бизнес-ассоциации. Она представляет импортеров и считает предложенные тарифы пережитком прошлого. ЕБА убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.

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