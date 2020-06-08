Cколько зарабатывают разработчики игр в Украине - исследование

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Рекрутинговая компания Values Value и платформа inGame Job провели ежегодный «Большой зарплатный опрос геймдева», чтобы выяснить уровень зарплат в индустрии в 2020 году, пишет AIN.UA, передает NNS.

Исследование проходило 2 месяца, в нем приняло участие более 700 респондентов из Украины. Полная версия отчета доступна ЗДЕСЬ.

Уровень зарплат по городам

Уровень дохода украинских геймдев специалистов напрямую зависит от города, в котором они работают.

Самая высокая медианная зарплата была зафиксирована в Киеве — $1800.

В Харькове этот показатель меньше и составляет $1450.

В Днепре медианная зарплата равна $1200.

Зарплаты и гендер

В опросе поучаствовало 70,3% мужчин и 29,7% женщин.

Несмотря на возрастающую представленность обоих полов в индустрии, равноправие в оплате труда пока не достигнуто. В 2020 году медианная зарплата у мужчин на $430 выше, чем у женщин.

Такая же тенденция существует не только в Украине, но и в странах СНГ, где разница в зарплатах держится в диапазоне от $400 до $600.

Образование и уровень английского

Большинство сотрудников игровой индустрии (74,2%) имеют высшее образование, при этом их заработок составляет $1600. График показывает, что наличие двух и более дипломов увеличивает доход специалистов до $1700.

Также была отмечена зависимость уровня дохода от степени знания английского языка. Респонденты, которые владеют английским на продвинутом уровне, зарабатывают на $800 больше остальных.

Тип занятости

Большинство украинских геймдев-специалистов работают в офисе (66,27%). Их медианный заработок составляет $1700. Сотрудники, у которых есть возможность совмещать офисную и удаленную работу, зарабатывают на $100 больше. Хуже обстоят дела у «удаленщиков», их доход меньше чем у офисных работников на $400.

Максимальный заработок был отмечен у специалистов, совмещающих работу в штате и на фрилансе — $1800. Основная часть респондентов (84,44%) работает полный день в штате и получает $1600. Ниже компенсации у фрилансеров — $1300.

Уровень зарплат по должностям и специальностям

Что касается уровня зарплат по должностям и специальностям, то самые высокие медианные зарплаты были зафиксированы среди топ-менеджеров — $3700. На втором месте по уровню дохода менеджеры проектов и продюсеры с заработком в $2200. Третье место разделили между собой аналитики и разработчики, где медианные компенсации составили $2000.

Самые грустные показатели в категории «PR/медиа/блоги/летсплеи», чьи представители указали зарплату в $500.