"Нова пошта" оновила послугу redBOX та змінила тарифи

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Група компаній "Нова пошта" запустила нові формати - XS, L і XL - для бізнес-послуги redBOX, повідомляється на сайті компанії, інформує Інтерфакс-Україна, передає NNS.

Послуга redBOX - це коробка зі штрих-кодом, в яку можна помістити все, що дозволено перевозити, і відправити до будь-якої точки України без зважування та розрахунку об'ємної ваги. До ціни послуги входять коробка, доставка до відділення в Україні, переадресація в межах міста і повернення назад у разі відмови одержувача.

При цьому "Нова пошта" оновила параметри розмірної лінійки упаковок для redBOX і знизила тарифи на послугу від 12% до 24%.

Із червня вартість redBOX XS (20х15х5 см) становить від 48 грн (при замовленні 500 шт.) до 52 грн (при замовленні 10 шт.); redBOX S (30х20х10 см) - від 63 грн до 67 грн відповідно; redBOX М (30х30х20 см) - від 73 грн до 77 грн відповідно; redBOX L (40х30х30 см) - від 89 грн до 93 грн відповідно; redBOX XL (45х40х30 см) - від 114 грн 118 грн відповідно.

"Ми провели опитування серед клієнтів, які найчастіше користувалися послугою, і за його результатами доповнили розмірну сітку, розробили гнучкі тарифи, залежні від розміру коробки... Крім того, ми суттєво знизили тарифи. Раніше, якщо ви замовляли десять коробок М, наприклад, то вартість була 990 грн, зараз - 770 грн", - заявив СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.

Як повідомлялося, у червні 2019 року "Нова пошта" запустила новий формат S із зовнішніми розмірами 17х12х10 см для бізнес-послуги redBOX.

Група "Нова пошта" надає клієнтам повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова пошта Глобал".