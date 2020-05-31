На ринку праці відновлюється активність: які зарплати просять і пропонують

31 трав. 2020
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З 12 березня, коли почався карантин, на ринку праці різко знизилася активність роботодавців і здобувачів. За даними Robota.ua наприкінці березня кількість вакансій впало до 5 тис., притому що в лютому цей показник сягав 12 тис. Але ситуація стала мінятися в кращу сторону вже в квітні. Про це NNS повідомляє з посиланням на ubr.ua.

Як стало відомо NNS , тенденція з кандидатами така ж: в кінці березня роботу шукали 73 тис. осіб, тоді як у лютому – 125 тис. шукачів щотижня. При цьому в травні обидві категорії активізувалися. За останні три місяці рівень пропонованої зарплати розподілився наступним чином:

  • 11-15 тис. грн – 12,2 тис. вакансій;
  • 7-11 тис. грн – 9,3 тис.;
  • 15-19 тис. грн – 8,5 тис.;
  • понад 39 тис. грн пропонували у 2,8 тис. вакансій.

В свою чергу кандидати висувають наступні вимоги до рівня оплати праці:

  • 8-13 тис. грн – 68,3 тис. кандидатів;
  • 13-18 тис. грн – 56,2 тис. кандидатів;
  • більше 48 тис. грн просять 4,4 тис. кандидатів.

За даними ресурсу, найбільше резюме надходить у сфері роздрібної торгівлі.

Також часто шукають роботу за такими напрямами:

  • оптова торгівля,
  • дистрибуція,
  • експорт/імпорт;
  • промисловість і виробництво;
  • ІТ-розробка програмного забезпечення;
  • FMCG.

Серед роботодавців найчастіше пропозиції зустрічаються в таких розділах:

  • адміністративний персонал:
  • водії, кур'єри;
  • торгівля;
  • студенти без досвіду роботи – початок кар'єри;
  • продажі,
  • клієнт-менеджмент;
  • логістика – митниця – склад.
Автор: Администратор

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