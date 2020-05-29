Українські АЕС перейшли в холодний резерв: ситуація безпрецедентна

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Українські АЕС перейшли в холодний резерв: в країні колосально знизилася працездатність атомних блоків, які раніше працювали потужністю в 2 800 мегават. Про це NNS повідомляє з посиланням на Перший Діловий.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробив голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус в ефірі одного з українських каналів. За словами чиновника, поки що в Україні з потенційних 9 тисяч 600 мегават АЕС видають лише 6 тисяч 600 мегават. При цьому різниця в подачі енергії може прирівнюватися до роботи однієї атомної станції.

«Це дійсно безпрецедентне зниження потужності «Енергоатому». Ніколи за всю історію України не було такої низької потужності працюючих блоків. Це проблема, по-перше, тому, що це найдешевша електроенергія, яка вже побудована»,

— прокоментував чиновник.

За словами Геруса, причиною такої ситуації навряд чи є технічні неполадки станцій, так як буквально в минулому сезоні на АЕС проводили ремонт, який автоматично продовжив рівень їх експлуатації на наступні 10-20 років.

У своїй заяві чиновник зазначив, що швидше за все «Енергоатом» перевів ряд блоків у холодний резерв, що іншими словами можна назвати «простоєм».

«У 8 або 9 блоків сьогодні ситуація така, що вони працюють, але працюють далеко не на повну потужність»,

— сказав він, уточнюючи, що зараз не працює Рівненська атомна електростанція.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 18 травня, реактори Рівненської АЕС тимчасово припинили роботу: відключився енергоблок №1. Технічна несправність сталася рано вранці, 18 травня, приблизно о 07:52. Головною причиною такого стану справ стала автоматика блоків, яка механічно включила свій захист і від'єднала один з енергоблоків від живлення.