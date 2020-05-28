Найбагатші українці: хто увійшов до десятки Forbes

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Журнал Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг 100 найбагатших бізнесменів країни. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода. Хто увійшов до першої десятки?

Як стало відомо NNS , на першому місці опинився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов. Його статки оцінили у 2,8 млрд доларів. У виданні зазначають, що у порівнянні з піковим 2013 роком статки Ахметова скоротилися майже у 6 разів.

На другому місці опинився власник «Інтерпайп» Віктор Пінчук із 1,4 млрд доларами.

На третьому місці — п'ятий президент Петро Порошенко так само з 1,4 млрд доларами. У 2014 році Forbes оцінював його статки в 1,3 млрд доларів. Наступні 5 років американська версія видання не включала Порошенка у перелік мільярдерів.

До десятки українських бізнесменів, які мають статки не менше, ніж мільярд доларів, також потрапили:

власники «Епіцентру» Олександр і Галина Гереги — 1,3 млрд доларів,

— 1,3 млрд доларів, один зі співвласників групи «Приват» Геннадій Боголюбов — 1,2 млрд доларів,

— 1,2 млрд доларів, засновник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк — 1,1 млрд доларів,

— 1,1 млрд доларів, власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго — 1,1 млрд доларів,

— 1,1 млрд доларів, співвласник групи «Приват» Ігор Коломойський — 1 млрд доларів.

Народний депутат Вадим Новинський трохи не дотягнув до мільярдерів. У нього 810 млн доларів і він посів 9 місце в рейтингу. На десятому місці найбагатших українців засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець (560 млн доларів).