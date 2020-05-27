Шмигаль заявив про підвищення зарплати чиновникам

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Прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що зарплату державних службовців потрібно підняти до ринкового рівня. Про це NNS повідомляє з посиланням на zn.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, відповідну заяву Прем’єр-міністр зробив під час засідання Уріду сьогодні, 27 травня. Денис Шмигаль додав, що підвищення відбудеться після зростання продуктивності праці чиновників. "Спочатку продуктивність, а потім зарплата", - сказав він.

Зазначається, що в Кабміні сьогодні затвердили концепцію реформування системи оплати чиновникам і план заходів до 2022 року.

Реальна заробітна плата в Україні в березні зросла на 9,3% у річному вимірі та на 4,8% порівняно з лютим. Середня номінальна зарплата склала 11 446 грн, що на 11,8% більше в річному вимірі та на 5,5% (599 грн) більше, ніж у лютому.

Також зазначається, що оклади більшості глав відомств і міністрів у березні 2020 року ще не потрапили під скорочення, анонсоване президентом Зеленським з 1 квітня 2020 року.