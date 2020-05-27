Кабмін включив Панаму до переліку офшорних зон

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Кабінет міністрів України відніс Панаму до переліку офшорних зон. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 27 травня. Про це з посиланням на УНІАН та Бабель передає NNS.

Також Кабмін своїм рішенням уточнив законодавчі підстави для віднесення тієї чи іншої території до переліку офшорних зон.

Зараз перелік офшорних зон виглядає наступним чином:

Британські залежні території — Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Олдерні;

Центральна Америка — Беліз і Панама;

Європа — Андорра, Гібралтар, Монако;

Карибський регіон — Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Віргінські острови, Гренада, Кайманові острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос, Тринідад і Тобаго;

Африка — Ліберія, Намібія, Сейшельські острови;

Південна Азія — Мальдівська Республіка;

Тихоокеанський регіон — Вануату, Гуам, Маршальські острови, Науру, Ніуе, Палау, Острови Кука, Американське Самоа, Самоа, Фіджі.

З початку року перелік оновили другий раз — у лютому уряд виключив Бахрейн і додав до списку Фіджі.

Як повідомлялося, у 2016 році були оприлюднені так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких, зокрема, згадувався екс-президент України Петро Порошенко. Того ж дня українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів кондитерської корпорації Roshen, засновником якої він є.

Відразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий у траст і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

При цьому радники Порошенка підкреслили, що траст виявився єдиним можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу.

Пізніше сам Порошенко пояснив, що офшорні компанії в Нідерландах, на Кіпрі і на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі Roshen в управління інвестиційному банку Rotschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.



