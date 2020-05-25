В Украине уберут банкоматы: как люди смогут получить деньги

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Банкоматы в Украине вскоре исчезнут. Это произойдет с 1 августа 2020 года. Именно тогда держатели электронных платежных средств смогут получать наличные деньги из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, пишет NNS со ссылкой на РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 7 мая 2020 №59 "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", которая вступает в силу с 25 мая 2020 года.

Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков. Кроме того, НБУ расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию на осуществление таких операций. Соответствующая норма стартует с 1 июля 2020 года.

Как отмечают эксперты, такой шаг поможет уменьшить тенизацию экономики. Новое постановление НБУ будет способствовать росту безналичного сегмента, а также финансовой инклюзии.