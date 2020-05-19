Через борги місцевих влад електрички можуть відновити не всі: хто заборгував найбільше

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Борг у 500 млн грн за пільгові перевезення ставить під загрозу відновлення приміського сполучення у повному обсязі. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

Як стало відомо NNS , за 2019 рік та перший квартал 2020 року Укрзалізниця не отримала від місцевих органів влади понад півмільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги, надані пільговим категоріям населення.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення.

«Закликаємо місцеві органи самоврядування, з якими укладено контракти, невідкладно погасити заборгованість. Це стане запорукою вчасного та повного відновлення приміського залізничного сполучення у ваших регіонах після завершення карантинних обмежень. Укрзалізниця завжди готова до діалогу та виконання своїх соціальних обов’язків, проте це має відбуватись на рівних умовах та з дотриманням усіх норм законодавства»,

— зазначив він.

В Укразалізниці нагадують, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт» збитки від перевезення пільговиків у приміському сполученні повинні відшкодовуватися за рахунок місцевих бюджетів. Натомість Укрзалізниця хронічно не отримує кошти за здійснення цих перевезень.

Зокрема, за 2019 рік рівень компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполучення склав 112,3 млн грн (21,8%), борг — 403,4 млн грн. У першому кварталі 2020 року ситуація з погашенням збитків від пільгових перевезень у приміському сполученні тільки погіршилась: компенсовано — 14,6 млн грн (12,8%), борг — 99,1 млн грн.

Лідерами антирейтингу з погашення боргів у 2019 році та першому кварталі 2020 року стали місто Київ, яке не сплатило жодної копійки з 59 млн грн заборгованості, Львівська область, яка винна залізничникам за вказаний період 61,4 млн грн з 68,7 млн грн загальної суми наданих послуг, та Харківська область — борг 61,2 млн грн із загальної суми у 68 млн грн. Також у п`ятірці лідерів серед боржників Київська та Дніпропетровська області.

«Закликаю органи місцевої влади прийняти відповідні рішення задля погашення заборгованості по перевезенню пільгових пасажирів задля відновлення у повному обсязі приміських залізничних перевезень», — резюмував керівник Укрзалізниці.

Сума боргу по кожному регіону — на інфографіці нижче