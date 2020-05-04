Доллар упал по отношению к гривне: названы причины

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Курс доллара упал за апрель с 28 гривен до 27 гривен. Названы причины. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно информации, полученной NNS , снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире канала "Украина 24".

Как отметила Рожкова, на курс доллара влияют не какие-то события, а спрос и предложение.

"На сегодняшний день мы видим, что в связи с карантинными мерами, в том числе не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту", - сказала она.

Рожкова напомнила, что сегодня мы также являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей. "И это также снижение спроса на иностранную валюту", - добавила она.

Первый заместитель главы НБУ убеждена, что ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. По ее словам, этот всплеск закончился, сегодня курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.