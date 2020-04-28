Индексация в мае: на сколько увеличится пенсия?

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В мае правительство запланировало провести очередную индексацию пенсий. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Апостроф, который, в свою очередь, ссылается на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Напомним, индексация была анонсирована еще в марте – именно в этом месяце она проводилась ранее, однако предыдущий состав правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука решил ее отложить, ориентировочно до сентября. Через некоторое время этот Кабинет министров был распущен, а ситуация с индексацией осталась не ясной.

Новый состав правительства под руководством Дениса Шмыгаля заявил, что произведёт индексацию как можно скорее, но при наличии необходимых средств в бюджете. В апреле перерасчеты произвести не удалось, при этом 1 апреля на заседании Кабмина было принято решение произвести индексацию в мае.

Согласно сообщению ПФУ, пенсии украинцев будут увеличены в среднем на 11%, то есть будут повышены в среднем на 330 гривен.