Відкрити кафе та ресторани. Санітарний лікар закликав не знущатися з малого та середнього бізнесу

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В Україні слід послабити карантин, який було введено через спалах коронавірусу, відкривши кав'ярні та ресторани, однак при цьому залишити закритим громадський транспорт, школи та університети, розважальні заклади, кінотеатри та культові споруди.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив колишній головний санітарний лікар Святослав Протас, передає NNS. За його словами, епідеміологічного підґрунтя закривати малий і середній бізнес у нас немає, а карантин має бути спрямований на виявлення, ізоляцію і надання допомоги хворим людям, а не здоровим.

"Є критичні напрямки і галузі, які можуть бути каталізатором спалаху вірусу – це громадський і пасажирський транспорт, навчальні процеси, розважальні заклади, кінотеатри, культові споруди – де є можливість великого скупчення людей і тісних контактів. Решту ми відпускаємо і моніторимо ситуацію. Закриття кав'ярень та інших малих ресторанів – абсурд, не треба було цього робити. Таке враження, що це зробили з політичних міркувань", – наголосив він.

Протас також розкритикував попереднє рішення уряду щодо відкриття музеїв та бібліотек у рамках пом'якшення карантину.