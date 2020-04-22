В Украине ужесточают правила денежных переводов

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Начиная с 28 апреля 2020 года, в Украине изменятся правила перевода денежных средств. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно информации, полученной NNS , в силу вступает Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принятый в начале декабря прошлого года.

Законом предусмотрены следующие два основных требования:

осуществлять идентификацию и верификацию плательщика;

сопровождать перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

Теперь, если кому-то перечисляется более 5 000 гривен, обязательно придется подтверждать свою личность. При переводе денег через кассу в банковских отделениях понадобится паспорт или водительские права. При использовании терминала необходимо будет подтвердить свою личность с помощью платежной банковской карточки. До вступления закона в силу, аналогичные требования касались только операций свыше 15 000 гривен.

В итоге, чтобы удаленно воспользоваться финансовыми услугами, придется пройти процедуру полной идентификации. Необходимо будет найти сотрудника этой финорганизации, предоставляющей услугу и предъявить ему паспорт и код.

Однако в Нацбанке уточнили, что новые требования закона не распространяются на:

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или иного электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 000 гривен;

оплату ЖКХ услуг, оплату штрафов, налогов, иных обязательных сборов и платежей (независимо от суммы) на уплату кредита в сумме до 30 000 гривен;

снятие средств со своего счета.

В Национальном банке Украины отметили, что оплата коммунальных услуг считается операцией с низким риском. Поэтому подобные операции разрешат проводить, используя упрощенные методы идентификации и верификации плательщика и получателя.