В Україні може значно подешевшати бензин

- 20 квіт. 2020
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Оптові ціни на дизельне паливо і бензини рекордно знизилися. Якщо вони протримаються досить довго, то ціни на заправках теж незабаром підуть вниз. Про це NNS повідомляє з посиланням на mmr.net.ua.
Згідно інформації, отриманої NNS , за даними “Консалтингової групи А-95”, оптові розцінки на дизпаливо вже оновили чотирирічний мінімум. Ціна дизеля в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 14 грн / л, що є мінімальним рівнем з квітня 2016 року. А в великооптовому сегменті – нижче 17 000 грн / т.
У свою чергу, середня ціна бензину марки “А-92” в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 13 грн / л, що є мінімальним значенням за шість років – з березня 2014 роки (без урахування інфляції). А ціна бензину “А-95” зменшилася до 14,20 грн / л.
За словами експертів, причин для зниження цін дві:
- зниження котирувань у відповідь на зниження вартості нафти;
- надлишок пропозиції, як реакція на зниження споживання через карантинні обмеження.
“Ціни в опті на сьогодні значно нижчі за ціни на АЗС. Запас – приблизно 6 грн / літр на дизель і бензин. Ринок зрідженого газу більш гнучкий і ціна на заправці відповідає рівню оптових цін (з урахуванням маржі АЗС на покриття операційних витрат і рентабельності)” , – розповів UBR.ua експерт ринку нафтопродуктів, член наглядової ради “Інтегрум Венчурс” Олександр Киримов.
Реагують на падіння цін в опті і роздрібні розцінки, але поки дуже мляво.
“Спочатку президент України визначив орієнтири для зниження цін, тепер за справу взявся АМКУ. Протягом місяця є ймовірність, що ціни на АЗС опустяться до рівня 17-18 грн за літр” соляри “і дев’яносто п’яту. Подальший тренд буде визначати напрямок нафтових котирувань і балансу пропозиції на ринку “, – резюмував Киримов.
Згідно з даними “Консалтингової групи А-95”, за станом на п’ятницю, 17 квітня, ціни на паливо були наступні:
- А-95 – 23,81 грн / л;
- А-92 – 22,80 грн / л;
- “Дизель” – 23,26 грн / л;
- Автогаз – 9,39 грн / л.
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