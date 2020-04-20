В Україні може значно подешевшати бензин

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Оптові ціни на дизельне паливо і бензини рекордно знизилися. Якщо вони протримаються досить довго, то ціни на заправках теж незабаром підуть вниз. Про це NNS повідомляє з посиланням на mmr.net.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , за даними “Консалтингової групи А-95”, оптові розцінки на дизпаливо вже оновили чотирирічний мінімум. Ціна дизеля в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 14 грн / л, що є мінімальним рівнем з квітня 2016 року. А в великооптовому сегменті – нижче 17 000 грн / т.

У свою чергу, середня ціна бензину марки “А-92” в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 13 грн / л, що є мінімальним значенням за шість років – з березня 2014 роки (без урахування інфляції). А ціна бензину “А-95” зменшилася до 14,20 грн / л.

За словами експертів, причин для зниження цін дві:

зниження котирувань у відповідь на зниження вартості нафти;

надлишок пропозиції, як реакція на зниження споживання через карантинні обмеження.

“Ціни в опті на сьогодні значно нижчі за ціни на АЗС. Запас – приблизно 6 грн / літр на дизель і бензин. Ринок зрідженого газу більш гнучкий і ціна на заправці відповідає рівню оптових цін (з урахуванням маржі АЗС на покриття операційних витрат і рентабельності)” , – розповів UBR.ua експерт ринку нафтопродуктів, член наглядової ради “Інтегрум Венчурс” Олександр Киримов.

Реагують на падіння цін в опті і роздрібні розцінки, але поки дуже мляво.

“Спочатку президент України визначив орієнтири для зниження цін, тепер за справу взявся АМКУ. Протягом місяця є ймовірність, що ціни на АЗС опустяться до рівня 17-18 грн за літр” соляри “і дев’яносто п’яту. Подальший тренд буде визначати напрямок нафтових котирувань і балансу пропозиції на ринку “, – резюмував Киримов.

Згідно з даними “Консалтингової групи А-95”, за станом на п’ятницю, 17 квітня, ціни на паливо були наступні: