Стало известно, когда пенсионеры получат обещанную "карантинную" тысячу

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Решение парламента о внесении изменений в госбюджет на 2020 год дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1 тыс. гривен. Их получат более чем 10,6 млн украинцев.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", – сказала она, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

Министр подчеркнула, что тем, кто получает пенсию через "Укрпочту", помощь в размере 1 тыс. гривен принесет почтальон. А тем, кто пользуется банковской картой для получения пенсии, деньги перечислят автоматически.

Единовременную помощь получат не только пенсионеры с пенсией до 5 тыс. грн, а также граждане, которым начисляют государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет 13 апреля. Согласно поправкам, расходы Пенсионного фонда увеличены на 29,7 млрд грн – с 172,6 млрд грн до 202,3 млрд грн. Это связано с выплатой дополнительной 1 тыс. гривен для пенсионеров, индексацией пенсий, которая пройдет с 1 мая, и другими надбавками и повышениями.