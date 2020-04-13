В Украине продолжает расти число безработных

Завантажте мобільний додаток сайту

Количество безработных в Украине выросло за неделю на 36 тыс, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости, информирует NNS.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

Ранее мы сообщали: "ДТЭК Энерго" Ахметова объявил технический дефолт