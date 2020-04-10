55% украинцев в зоне риска – Арсен Аваков

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Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля, и с большой долей вероятности будет продлен. Многие люди потеряли работу, и не знают, как выжить в сложившейся ситуации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, как власть собирается помогать своим гражданам на карантине. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу министра.

Арсен Аваков отметил, что 55% украинских граждан рискуют обнищать, для них правительство подготовило специальную помощь.

Пенсионеры получат дополнительную 1000 гривен, если их пенсия была меньше 5000 гривен и 500 гривен, если они старше 80 лет. Безработные получат через центр занятости пособия в размере от 1800 до 8400 гривен.

Выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи заявления человеком по упрощенной процедуре. Заявку можно отправить онлайн, не выходя из дома.По телефону с человеком свяжутся и он получит пособие.

«Минимальная, «голая» сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону», - сообщил Аваков.