З травня пенсіонери отримуватимуть збільшені пенсії

- 09 квіт. 2020
- 289
Завантажте мобільний додаток сайту
Згідно з постановою Кабінету міністрів, індексація пенсій в Україні відбудеться 1 травня 2020 року.
Про це інформує Пенсійний фонд України у Facebook, передає NNS.
Як зазначається, питання проведення індексації пенсій у 2020 році регулює постанова Кабінету міністрів України № 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році” від 1 квітня 2020 року.
«Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11», - ідеться в повідомленні.
Раніше ми писали: Пенсіонери отримають Вовину тисячу до кінця квітня
Як уточнюється, у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Також у ПФУ інформують, що виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня 2020 року в установленому порядку.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!