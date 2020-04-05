Курс долара в Україні на наступному тижні: прогноз

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Експерт дав прогноз щодо вартості долара стосовно гривні на наступному тижні. Про це NNS повідомляє з посиланням на Обозрєватель.

Згідно інформації, отриманої NNS , в Україні курс долара на наступному тижні — до 10 квітня подешевшає з 27,5 до 26,8 грн/$.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

«На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,2 грн», – прогнозує експерт.

Національний банк України пояснив причини останніх подій на валютному ринку в своєму «макроекономічному і монетарному огляді» за березень. На думку регулятора, погіршення ситуації на світових фінансових і товарних ринках разом із посиленням невизначеності на внутрішньому ринку спровокували зростання турбулентності на валютному ринку.

При цьому НБУ інтенсифікував проведення інтервенцій для згладжування надмірних курсових коливань, не протидіючи при цьому ринковим тенденціям.

Позитивною новиною для гривні стало повідомлення про те, що Міжнародний валютний фонд і Україна досягли прогресу з питання про подальшу фінансову підтримку. У цьому, зокрема, допомогло рішення про запуск ринку землі.

З іншого боку, населення і компанії вичерпують ліміт ліквідності для купівлі валюти, а малі та середні компанії і зовсім зупинили діяльність.