Шмыгаль анонсировал рестарт украинской экономики в мае

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Коронавирусный карантин будет продлен и после 24 апреля, но некоторым разрешат вернуться на работу ради сохранения экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении к украинцам в пятницу, 3 апреля. Об этом сообщает NNS со ссылкой на «страна»

Он признал, что Украина не может позволить себе не работать два-три месяца подряд, поэтому трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

"Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Так как угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - заявил премьер.

По его словам, таким образом правительство пытается соблюсти баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.