ЗАЗ разрабатывает новый Lanos (эскиз будущего авто)

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В Сети впервые появились эскизы нового автомобиля Lanos 2021, который, по слухам, планируют серийно выпускать в Запорожье. Правда, ЗАЗ пока эту информацию не подтвердил (но и не опровергнул!).

На эскизах мы видим автомобиль со вполне современным, даже спортивным, дизайном кузова. Обращают на себя внимание светодиодные фары, большие колеса и сниженный дорожный просвет. Несмотря на то, что дорожный просвет кажется нам сниженным, речь не идет про спорткар. Это простой бюджетный современный автомобиль.

Какой двигатель мог бы располагаться у него под капотом? В свете того, что Запорожским автомобилестроительным заводом сейчас активно интересуется компания Renault, это мог бы быть один из небольших французских моторов.

Если ЗАЗ действительно планирует начать выпускать новый Lanos, то вряд ли это произойдет в ближайшее время. Возможно, для этого понадобится 3-5 лет…

Напоминаем, что ЗАЗ уже приступил к производству новых моделей автомобилей