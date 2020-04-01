Як отримати грошову допомогу при народженні дитини в умовах карантину: детальна інструкція

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Про те, як оформити та отримати грошову допомогу при народженні дитини під час карантину NNS дізналася з повідомлення Міністерства соціальної політики України в Telegram.

Надається детальна інструкція, як отримати допомогу онлайн.

Крок 1: Перейдіть на веб-сайт Мінсоцполітики України: https://e-services.msp.gov.ua/

Крок 2: Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або електронної пошти.

Увага! При виборі другого варіанту потрібен візит до органів соціального захисту для особистого підписання документів.

Два способи отримання електронного цифрового підпису для фізичних осіб:

Якщо ви є клієнтом Приватбанку, можете отримати ЕЦП через систему Приват24.

Ви можете отримати ЕЦП через будь-який з центрів реєстрації (потребує особистого відвідання центру).

Деталі за посиланням: cutt.ly/UtWZaDY

Крок 3: Заповніть електронну заяву на призначення допомоги.

Вам знадобляться:

свідоцтво про народження дитини;

паспорти обох батьків;

ІПН обох батьків (за наявності);

номер банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).

Не потрібно сканувати документи, достатньо лише заповнити відповідні графи.

Також у заяві слід зазначити відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. І обрати спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або на поштовому відділенні.

Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соціального захисту, який має розглянути запит.

Крок 4: Якщо ви маєте КЕП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд.

Крок 5: Рішення про призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.