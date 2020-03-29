В Украине «порежут» бюджет: кто будет без денег

29 бер. 2020
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Карантин в Украине и эпидемия коронавируса привели к тому, что экономика страны сильно пострадала и власти задумались над тем, чтобы пересмотреть бюджет на 2020 год. На данный момент Кабинет министр внес документ с предложениями на рассмотрение в Верховную Раду и депутатам предстоит решить, кто в ближайшее время останется без финансирования.

Об этом NNS узнал из Telegram-канала народного депутат Алексея Гончаренко. Он написал, что в предложениях Кабмина много изменений. В частности, предлагается:

  • Создать в государственном бюджете стабилизационный фонд в размере 124 миллиардов гривен, который будет распределяться в ручном режиме.
  • Урезать расходы на программы образования ("Нова українська школа")
  • Урезать расходы на региональное развитие (ДФРР, субвенции ОТГ на инфраструктуру, соцэконом)
  • Сократить расходы на поддержку сельхозпроизводителей
  • Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен
  • Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги
  • Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью
  • Обнулить финансирование местных выборов в 2020 году

Как сообщил народный депутат Сергей Бабак на своей странице в Facebook, в комитете Образования, науки и инноваций Верховной Рады категорически против таких изменений в Госбюджете.

Он добавил, что Минфин предлагает фактически отменить все финансирование образования и науки, кроме заработных плат:

  • Отменить финансирование научных исследований и научного оборудования.
  • Отменить поддержку приоритетных направлений научных исследований.
  • Отменить гранты на исследования через Национальный Фонд исследований
  • Отменить приобретение вузами и научными учреждениями оборудования
  • Полностью отменить финансирование Фонда развития высших учебных заведений и любых капитальных расходов на учреждения высшего образования
  • В НУШ – отменить финансирование на мебель, оборудование и переподготовку учителей
  • Отменить доплаты молодым учителям
  • Сократить финансирование обучения врачей (отменить финансирование повышения квалификации врачей, отменить реализацию механизма стажировки врачей-интернов, непрерывного профессионального развития врачей, единый государственный квалификационный экзамен, меры по контролю качества образования)
  • Сократить финансирование профессионально-технических учебно-практических центров
  • Сократить финансирование Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, Национального агентства квалификаций, образовательного омбудсмена, государственной аттестации и аккредитации учебных заведений.

Всех инвестиционных проектов в университетах, например, инвестиционного проекта "Создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета".

Автор: Администратор

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