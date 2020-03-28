В АТБ попередили про підвищення цін: причини

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Велика мережа супермаркетів України АТБ попереджає про підвищення цін на продукти. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт компанії. Зазначається, що зростання цін викликане підвищеним попитом, обмежувальними заходами у зв’язку з карантином і обмеженим обсягом якісної продукції.

Згідно інформації, отриманої NNS , у зв’язку з тим, що за період з 11 по 24 березня овочі та фрукти закуповувалися у різних постачальників через обмеженість наявних обсягів, компанія не має можливості показати зміни цін в динаміці по конкретному постачальнику. Тому вказує мінімальну, максимальну ціну, а також мінімальну і максимальну ціну серед всіх постачальників.

«Найближчим часом можливе зростання закупівельних цін на цибулю ріпчасту і моркву, пов’язане із сезонними факторами і обмеженими залишками товару при підвищеному попиті. Очікуються поставки цибулі, моркви, картоплі імпортного виробництва», – йдеться в повідомленні компанії.

Також в АТБ зазначають, що здорожчання борщового набору зумовлено такими чинниками:

підвищений попит, обмежувальні заходи у зв'язку з карантином (масова нестача персоналу для перебирання продукції) і обмежений обсяг якісної продукції (закінчення сезону зберігання, великий відхід неякісної продукції при передпродажній підготовці) привів до істотного підвищення цін. Найближчим часом можливе зростання закупівельних цін на цибулю ріпчасту і моркву, пов'язане із сезонними факторами (закінчення сезону зберігання врожаю 2019 р.) та обмеженими залишками товару при підвищеному попиті. Очікуються поставки цибулі, моркви, картоплі імпортного виробництва.

Що до імпорту, то на поточний момент ситуація з наявністю товару стабільна, але більшою мірою через те, що в Україні існує товарний запас імпортної продукції.

Основні очікувані тенденції по імпортному товару на квітень-травень 2020 р. такі:

1) Відзначається зростання цін на товари у валюті. Це пов'язано з підвищеним попитом на внутрішніх ринках європейських країн. Зростає ціна закупівлі в валюті.

2) Через зростання курсу долара в нашій країні ціна в грн також виросте.

3) Поставки автотранспортом з Європи будуть здійснюватися, але термін доставки вантажів збільшиться орієнтовно на 7-10 днів через введення всіма країнами ЄС пунктів контролю транспорту на кордонах.

4) Послуги автоперевізників виросли, так як простої машин на кордонах приведуть до дефіциту автотранспорту, готового здійснювати вантажоперевезення з Європи.

5) Товари, які доставляються морським транспортом - можливий дефіцит, пов'язаний з введенням карантину в багатьох портах (Індія, Пакистан, Таїланд вже зупинилися на 14 к.д.). Також спостерігається проблема з нестачею контейнерів через збільшення загальносвітового попиту на ряд товарів, а також з тим, що судна проходять карантин і на виході і на вході. Зростання фрахту в портах склало близько 50%.

Причини дефіциту деяких товарів:

Лимон - дефіцит пов'язаний з тим, що Туреччина закрила експорт для забезпечення внутрішньої потреби країни. Перебої в постачаннях по Україні пов'язані з триразовим збільшенням обсягу реалізації з моменту введення карантину в країні.

Часник - на сьогоднішній день на українському ринку спостерігається обмежена пропозиція китайського часнику через жорсткий карантин, введений Китаєм, і як наслідок повна зупинка відвантажень продукції. Найближчим часом планується стабілізація ситуації за рахунок поставок альтернативної ранньої продукції (Єгипет) і відновлення поставок продукції з Китаю.

По інших товарах ситуація з виробництвом і постачаннями стабільна. Єдине, всі постачальники відзначають істотне зростання цін на транспортні перевезення, особливо в міста, в яких через карантинні заходи великий ризик простою транспорту.

Зміни цін постачальників: