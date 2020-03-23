Нацбанк рассказал, как борется с вирусами на банкнотах

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Директор Центрального хранилища НБУ Виталий Брык рассказал о том, как обрабатываются наличные деньги. Об этом сообщают Подробности, информирует NNS.

Так, сначала деньги отправляются на двухнедельный карантин - все это время они лежат в спецхранилище.

Далее пачки банкнот пропускают через термотоннель, где поддерживается температура минимум 160 градусов. Для вирусов это шок, и даже самые стойкие из них немедленно погибают.

Как сообщает 24tv.ua, экономист, координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов отметил, что еще до принятия противоэпидемических мероприятий, было принято решение отправлять наличные на карантин или отлеживание. Речь идет о купюрах, которые вынимаются из обращения и попадают в центральное хранилище.

Принцип работы таков: граждане сдают в банки деньги или они инкассируются через торговые площадки и поступают в офисы банков, затем привозятся на сортировку в центральное хранилище НБУ. Ранее буквально сразу происходила сортировка, в частности, с помощью ручного труда. Далее определялись поврежденные банкноты, которые уже теряют признаки платежеспособности, то есть очень изношенные, их отсеивали и они подлежали уничтожению. Остальные паковались сразу в новые пачки и отправлялись обратно – по мере запроса от экономики и коммерческих банков.

Сейчас брикеты или пеллеты денег, сложенные на поддоны, привозятся и сохраняются на территории хранилища в специальных комнатах без доступа к ним людей. Конечно, их выгружают работники, одетые в специальные костюмы и маски. НБУ решил, что ради профилактики в течение 14 дней эти деньги должны отлежаться в хранилище.

После этого нормальные банкноты, которые должны вернуться в оборот, упаковываются специальной термоусадочной пленкой, пропускаются через аппарат с температурой до 160С. Считается, что при таких температурах в течение нескольких минут вирус убивается. Конечно, во время пропуска через различные традиционные банковские комплексы, в частности, ультрафиолетовые и некоторые другие (НБУ проверяет, не фальшивы ли эти банкноты), деньги дополнительно обрабатываются. Речь идет о вещах, которые связаны непосредственно с банковской безопасностью, но фактически это помогает и обеззаразить их. Впоследствии деньги возвращаются к соответствующему коммерческому банку.

В пресс-службе НБУ напоминают, в частности, после использования банкнот и монет тщательно мойте руки и не касайтесь лица. Прежде всего в НБУ рекомендуют использовать безналичные расчеты и мобильные платежи.