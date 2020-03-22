Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину

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Частину виплат скасували, а частину відтермінували. Влада прийняла закон, щоб полегшити життя українців та бізнесу на час карантину, пише 24tv.ua, інформує NNS.

В Україні оголошено карантин, а в декількох областях надзвичайну ситуацію. Через це значну кількість підприємств закрили, а їх працівники у вимушеній відпустці. Щоб зменшити фінансове навантаження на українців та бізнес рада прийняла Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Він набрав чинності 18 березня.

Комуналка почекає

З оплатою комунальних послуг можна почекати. Про це в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Йдеться зокрема про тих, хто не може оплатити комуналку онлайн і змушений іти до банку. Найбільше серед таких осіб пенсіонерів, які щомісяця близько 20 числа прямують до ощадкас і стоять у чергах, аби не втратити свої пільги.

«Якщо виникне заборгованість, ніхто не забере у них (пенсіонерів – ред.) субсидію. Це вже ухвалене рішення. Більше того, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу не ходити людей у банки і створювати черги. Убезпечте і бережіть себе. Не біжіть оплачувати комуналку», — запевнила Лазебна.

Лазебна попросила родичів, знайомих і сусідів літніх людей допомогти їм з оплатою комуналки онлайн. Окрім того, міністерка нагадала, що з 1 квітня усім пенсіонерам, які мають виплати менші за 5 тисяч гривень, нарахують додаткову одноразову допомогу у 1 тисячу гривень.

Таке рішення прийняли в першу чергу для захисту пенсіонерів, які в найбільшій групі ризику захворіти і померти від коронавірусу Covid-2019. Смертність для людей від 60 – 3,5%, від 70 – 8%, а для людей старших 80 смертність становить 15%.

Частину комуналки компенсує держава

Міністерство соцполітики планує покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину шляхом підвищення соціальних пільг. Відповідне доручення Шмигаль раніше дав Мінекономіки. Першим кроком є підрахунок суми та категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час карантину.

«Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома», – сказав він.

Згодом глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі "Право на владу" підтвердила, що міністерство працює над тим, щоб збільшити соціальні нормативи, за якими платять наші субсидіанти і пільговики.

Рішення готують Міністерство економіки, Мінфін і Міністерство юстиції. Компенсацію може отримати певна категорія людей або навіть всі українці.

«Терміни – один день. У нас немає інших термінів. Ми чудово розуміємо, що люди залишаються вдома і їм буде ще складніше оплачувати (комунальні платежі – ред.), якщо субсидії не покриють їх витрати», – сказала Лазебна.

Як тільки це рішення буде прийнято на засіданні уряду, то міністерка одразу "вийде і розповість про це людям".

ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ

ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, артисти) та члени фермерського господарства звільняються від сплати єдиного соціального внеску (1039 гривень) протягом двох місяців (березня та квітня). При цьому ці два місяці їм зарахують до страхового стажу.

Якщо ви вже заплатили, то не проблема. У вас є три варіанти дій:

Залишити все як є. Ці внески є добровільними.

Подати заяву на повернення.

Зарахувати сплачений ЄСВ за травень чи інший місяць.

Як повернути гроші або зарахувати за інший місяць?

В наказі Мінфіну від 16.01.2016 №6 детально описано як подати заяву на повернення грошей. Якщо коротко, то потрібно звернутися в Податкову із відповідною заявою. Якщо у вас немає боргу, то гроші повернуть.

Зарахувати сплачений ЄСВ за інший місяць ще простіше. Для цього у річному звіті по ЄСВ в таблиці 1 вам потрібно вказати періоди, за які було нараховано ЄСВ. Якщо ви працювали весь рік, то потрібно внести всі місяці, крім березня та квітня.

Якщо ж ви платите поквартально, то у квітні заплатіть лише за січень та лютий, а у липні – за травень та червень.

Також скасували штрафи за несвоєчасну та неповну сплату податків у цей період. Протягом двох місяців не нараховуватиметься пеня, а вже нараховану пеню спишуть. З 18 березня по 18 травня заборонили проводити будь-які документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Це все прописано в законі №533-IX.

Не буде штрафів за протермінований кредит

Якщо людина протермінувала за споживчим кредитом у період з 1 березня по 30 квітня, то їй не нараховується пені, штраф та інші платежі.

Банкам також забороняється збільшувати відсотки під споживчий кредит у період з 1 березня по 31 травня, якщо це не визначено у 1056-1 ЦК (тобто, якщо завчасно встановлена змінювана процентна ставка і підпадає під умови її зміни у законі).

Споживчий кредит – це звичайний кредит, коли банк видає людини гроші на власні потреби, а не на комерційний проєкт.

Крім того, у Нацбанку закликають банки поставитися з розумінням до ситуації, що склалася.

«Позиція Національного банку в цьому питанні така: до всіх кредитах, які на вечір 7 березня 2020 були працюючими і обслуговувалися, можна застосовувати пільговий режим обслуговування на період карантинних заходів, і це не матиме негативного впливу на капітал банку», – зазначила Рожкова.

В НБУ також вважають, що банки повинні застосувати особливий підхід до бізнесу, який через карантин повністю закрився, і до людей, які через це не працюють. Також просять банків не обмежувати банківські операції для людей, оскільки це посилює паніку серед населення.

Не буде штрафів за податкові порушення

У період з 18 березня по 31 травня цього року скасують штрафи за податкові порушення.

Проте це не стосується таких категорій:

страхування життя і пенсійне страхування;

відчуження податкової застави;

виробництво і облік пального і спирту;

ПДВ;

акциз;

рента.

Що ще скасовують?

Протягом двох місяців орендарі земельної ділянки комунальної та державної власності, що використовують землю в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї.

Скасували податок на нерухоме майно на нежитлові приміщення протягом березня-квітня.

Відтермінували введення обов'язкових РРО, або як їх ще називають, касових апаратів. Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх.

До 1 січня 2023 року можна ввозити лікарські засоби та медичні вироби без сплати ПДВ в Україні.

З 18 березня по 31 травня 2020 року заборонили проводити фактичні та документальні перевірки підприємців з певними винятками.

Термін подачі декларації про майновий стан і доходи продовжили до 1 липня 2020 року, а сплату – до 1 жовтня.

Що пропонує бізнес?

Всі вище перелічені заходи українська влада ввела, щоб захистити бізнес. Низка держав по всьому світу теж ввела зміни в податкову систему і виділила гроші, щоб вберегти бізнес. Проте у самого українського бізнесу інший погляд на ситуацію та її вирішення.

Глава мережі кінотеатрів Роман Романчук просить у держави безвідсоткові кредити для виплати зарплати працівникам.

«Я звертаюся до влади, до Володимира Зеленського, в першу чергу надати підтримку фонду заробітної плати для бізнесу. Ми чітко розуміємо, що підтримка всіх програм, які зараз екстрено запускає держава, вимагає ресурсів. Тому моє бачення – запустити від держави безвідсоткові цільові кредити на фінансування фонду заробітної плати. Йдеться про компанії, які платять білу зарплату і платили всі податки», – зазначив Роман Романчук, голова "Мультиплекс-Холдинг" у коментарі Інтерфакс-Україна.

Інститут з податкових реформ запропонував зменшити податкове навантаження для людей, які отримують менше як дві "мінімалки" (9446 гривень). Пропонують не оподатковувати для них одну мінімальну зарплату.

Серед інших пропозицій і зняття штрафів за протермінування сплати по кредитах для бізнесу. Наразі це доступно лише людям, які взяли споживчий кредит.

Як ці заходи вплинуть на економіку?

Всі вище перелічені заходи важливі для того, щоб зберегти український бізнес "на плаву". Ймовірно, цих заходів недостатньо і потрібно ще більше надавати пільги для бізнесу як це роблять в ЄС. Проте навіть через прийняті рішення економіка України постраждає через менші надходження до бюджету.

За попередніми розрахунками Асоціації міст України, сума втрат місцевих бюджетів за цими податками становитиме щонайменше 6,3 мільярда гривень, а надходження до бюджетів територіальних громад зменшиться на 13%. В асоціації закликали президента не підписувати закон.

Пенсійний фонд України теж відчує нестачу надходження через скасування ЄСВ для ФОПів та інших на два місяці. "Діру" перекриватимуть за рахунок державного бюджету.







