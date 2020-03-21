Две недели карантина в Украине приведут к дефолту и голодным бунтам?

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Нынешний кризис может стать намного серьезнее, чем в 2008 году. Появилась информация, что Офис президента и правительство готовятся к дефолту.

Как передает NNS, об этом сообщает Телеграм-канал Легитимный со ссылкой на источник в ОП, отмечая, что власть в настоящее время просчитывает варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.

"Наша экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес, а это означает голодные бунты", - говорится в сообщении.

Также в этом году Украина не сможет выплачивать долги МВФ и кредиторам. В настоящее время, по информации источника, ОП и правительство заняли выжидательную позицию по «дефолту», то есть ожидают, когда какая-то другая страна объявит первой.

"Попросту денег брать неоткуда. Всё замерло. Паралич всех экономических процессов", - отмечается в сообщении.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко раскрыл, что ждет нашу страну в будущем после карантина. По словам аналитика, нынешняя ситуация приведет к "краху экономики", а на ее восстановление уйдет не менее трех лет.

Эксперт добавил, что в этом году "будет все очень плохо": ожидается неминуемый спад зарплат, при этом существенный рост цен. В 2021 году ситуация, возможно, начнет улучшаться, но ощутимые изменения начнутся года через два.

Ситуацию усугубляет паника, поэтому нельзя точно спрогнозировать курс гривны.

"В нашей стране что ни день, то новые "реформы" (новые запреты и ограничения). А любой запрет и любое ограничение только способствует нарастанию паники, из-за которой что страну в целом, что курс ее национальной валюты в частности будет лихорадить".

При этом, что касается курса валют, Охрименко сравнил Украину с Польшей, у которой дела обстоят намного лучше: "В той же Польше сейчас девальвации нет – там, наоборот, ревальвация. Это еще раз говорит о том, что наша власть собственными руками разваливает экономику".