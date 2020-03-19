Великі супермаркети скорочують години роботи

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В Україні великі мережі супермаркетів скорочують години роботи через транспортні обмеження. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Згідно інформації, отриманої NNS , мережеві оператори Fozzy Group і Novus прийняли рішення скоротити регулярний графік роботи супермаркетів через введення обмежень руху громадського транспорту в деяких містах.

"Ми прийняли рішення скорегувати регулярний графік роботи деяких не цілодобових магазинів і зменшили на годину час їх відкриття і закриття. Тепер майже 180 супермаркетів "Сільпо"працюватимуть з 9:00 до 22:00, щоб наші колеги могли безперешкодно дістатися на роботу і додому ", - повідомляють у Fozzy Group.

Повідомляється, що новий графік не вплине на доступність товарів і сервіс для покупців.

"Ми активно працюємо, щоб полиці були повними, а на складах була достатня кількість продукції. Актуальні години роботи супермаркетів рекомендуємо дивитися на сайті компанії, є кілька супермаркетів, які закриваються о 21:00 та 21.30", - додала вона.

Прийняв рішення скоротити час роботи своїх магазинів і ритейлер Novus, торгові точки мережі будуть працювати з 9:00 до 22:00.

"Звертаємо вашу увагу, що з введенням додаткових заходів і обмежень руху громадського транспорту компанія Novus вимушено тимчасово змінює графік роботи магазинів мережі", - повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, рітейлер опублікував на своїй сторінці оголошення про пошук постачальників масок і дезінфекторів.

"Шукаємо постачальників: захисних масок, респіраторів, дезінфекційних засобів, безконтактних термометрів ... Зменшити ризики інфікування в стінах рідного Novus, а також за його межами можливо тільки за умови наявності необхідного обладнання, а саме захисних масок, респіраторів, дезінфекційних засобів і термометрів", - відзначається в повідомленні.