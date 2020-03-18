В АТБ ограничат продажу товаров в одни руки: сколько положено каждому

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В супермаркетах АТБ ограничат продажу товаров в одни руки. Ограничение вступит в силу уже с сегодняшнего дня, 18 марта. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина.

Согласно информации, полученной NNS , Компания «АТБ-Маркет» ввела в сети превентивные меры, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах из-за ажиотажного спроса паникующих покупателей и спекулянтов, которые пытаются нажиться на событиях, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Как сообщили в компании, ограничение на продажу товаров в одни руки начнет действовать в магазинах сети уже с 18 марта.

"Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания «АТБ-Маркет» вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки", - сообщили в компании.

"Заботясь о покупателях, компания боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к этим ограничениям", - прокомментировали в компании "АТБ-Маркет".

Ранее в компании рассказали, что товаров на полках супермаркетов и в распределительных центрах корпорации АТБ достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей, а логистическая система позволит обеспечить постоянное пополнение собственных запасов и магазинов АТБ.

Также в компании сообщили, что пока не будут публиковать акционные предложения. Если акции будут, то покупатели узнают о них на месте — из красных ценников.