Банки зупиняють продаж валюти населенню, але знизять тарифи на онлайн-послуги

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомлялось раніше NNS , НБУ спостерігає ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. На це вплинуло припинення авіаперевезень та закриття кордонів, а значить, готівкові долари та євро доставляють в Україну з затримкою.

Це спричинило підвищений попит населення на готівкову валюту. Водночас, як запевняють в НБУ, на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, НБУ разом із банками вирішує вказану проблему.

Водночас банки, приміром Альфа-банк України уже повідомив, що із 17.03.2020 р. тимчасово призупиняє роботу окремих відділень. Продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Проте й надалі у зазначеному банку купуватимуть готівкову валюту у населення. Натомість обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн. Про це NNS повідомляє з посиланням на buh.ligazakon.net.

НБУ додатково опублікував рекомендації на своєму сайті, за яким банкам доручено забезпечити безперебійне надання фінпослуг всім категоріям клієнтів.

Банкам рекомендовано:

1. Забезпечити безперебійну роботу всіх дистанційних систем обслуговування та контакт центрів.

2. Тимчасово знизити тарифи на дистанційні/безготівкові послуги для заохочення населення до їх використання.

3. Проводити роз'яснювальну роботу з клієнтами щодо переваг використання дистанційних сервісів та безготівкових платежів.

4. Для збереження здоров'я працівників банків та їх клієнтів передбачити: