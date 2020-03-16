В Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну

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Аби не провокувати зростання тіньового ринку на робочій групі запропонували зокрема відмовитись від різкого підвищення акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, повідомляє Агро Ньюз, інформує NNS.

Як заявила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, зараз надзвичайно зростає актуальність впровадження виробниками тютюнових виробів дієвих механізмів виявлення недобросовісних контрагентів

Саме, формування більш прогнозованої податкової і акцизної політики – є запорукою прозоріших правил гри на тютюновому ринку.

“Не має бути різкого підвищення акцизів – відразу в 4 рази, як запропоновано, наприклад, для систем електронного нагрівання тютюну. Тим більше, що такі системи вважаються більш безпечними порівняно із звичайними сигаретами. Це вдарить у тому числі по малому і середньому бізнесу, для якого 80% продажів – це тютюнова продукція”, – пояснює представник Національної організації роздрібної торгівлі Микола Ганул.

Він запропонував замість підвищення акцизів на ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання) в 4 рази, як це передбачено у прийнятому сумновідомому законі №1210 – запровадити перехідний період на кілька років, аби бізнес – у т.ч. малий бізнес зміг адаптуватися.

Схожої позиції дотримуються і в асоціації “Укртютюн”. Асоціація у своєму офіційному листі від 20 лютого 2020 р. до Мінекономіки та Міністерства фінансів запропонувала план поступового підвищення акцизних ставок на ТВЕНи. Зокрема, з 2021 по 2025 р. – на 35% щороку і з 2026 по 2030 р. – на 10% щороку.

За підрахунками Асоціації “Укртютюн”, такий план підвищення акцизів на ТВЕНи вже у 2021 році збільшить надходження до держбюджету на 1 млрд. грн., порівняно з запланованим на 2020 р.

Водночас, у разі згаданого суттєвого підвищення акцизів на ТВЕНи – в 4 рази, їхня ціна в Україні стане вищою ніж в Молдові (різниця в ціні за 1 короб ТВЕНів порівняно з прогнозованою новою ціною в Україні – 670 доларів), Білорусі (різниця – 750 доларів), Росії (540 доларів).

Аби запобігти додатковій тінізації тютюнового ринку, пропозиції щодо плану поступового підвищення акцизів на ТВЕНи будуть передані на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.