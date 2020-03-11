Українцям зроблять перерахунок за лютий по платіжкам за опалення і гарячу воду

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Як стало відомо NNS, завдяки газовій «знижці» нарахування за тепло і гарячу воду у лютому перерахують. Про це повідомляють ряд ЗМІ з посиланням на КП міст України.

Так, за інформацією Київтеплоенерго, нарахування за тепло і гарячу воду у лютому зменшені на 26% — за централізоване опалення і на 24% — за гарячу воду.

«У паперовій платіжці за лютий, яка надійде киянам цього тижня, сума знижки зазначена у графі «Перерахунок». Загалом у Києві перерахунок у лютому за спожиті послуги перевищив 414 млн грн», — йдеться в повідомленні.

«У лютому в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1224,26 грн — замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 м² складає 24,34 грн/м² (з урахуванням температурного коефіцієнту та газової «знижки») при нормативному тарифі 38,5 грн/м². Вартість 1 м³ гарячої води також зменшилась приблизно на 23 грн», — зазначив Костянтин Лопатін, директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго».

Інформація про перерахунок є і від пресслужби Львівської міської ради.

«Цього місяця зменшалася вартість газу, яку споживають наші теплопостачальні підприємства на 37%, у порівнянні з вартістю газу, яка є в тарифі, тому пропонуємо здійснити перерахунок вартості послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за лютий місяць. Розмір перерахунку складатиме орієнтовно 31%. Це орієнтовно зменшення від 300 до 600 грн в платіжках споживачів», — доповів Олександр Одинець, директор львівського департаменту житлового господарства та інфраструктури.

«З огляду на зміну вартості поставки природного газу і на підставі механізму і вимог, визначених Постановою КМУ від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань для населення за лютий 2020 року буде зменшено», — повідомляють в пресслужбі КП «Харківські теплові мережі».

Так, у Харкові теплова енергія для потреб населення за лютий зменшиться на 21,02%.

«Послуги з централізованого опалення:

для абонентів житлових будинків:

з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії зменшиться на 20,79%

без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії — на 20,79%.

Послуги з централізованого постачання гарячої води: за умови підключення рушникосушок до систем централізованого постачання гарячої води зменшиться на 18,52%, при відсутності рушникосушок — на 18,34%. Відповідні зменшення нарахувань будуть відображені в платіжних документах, які споживачі отримають в березні місяці 2020 року», — зазначили в Харьковських теплових мережах.

Зазначимо, перерахунок вартості послуг став можливим після появи в правовому полі механізму, який дозволяє теплопостачальним компаніям враховувати актуальну ціну газу при нарахуванні за послуги. Цей механізм передбачений Постановою КМУ № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», прийнятою 24 грудня 2019 року.

