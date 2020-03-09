Уже с апреля начнется перерасчет пенсий в Украине

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Пенсии украинцев, которые правительство обещало индексировать с 1 марта 2020 года, так и не повысились. В связи с этим в обществе распространяются разные слухи, которые в Минсоцполитики спешат развеять.

Согласно информации нового министра социальной политики Украины Марины Лазебной, в этом году индексированные пенсии получат 11 миллионов пенсионеров, и начнется процесс перерасчета уже с 1 апреля.

По словам Лазебной, украинские пенсии должны быть повышены на 11% в год. Именно такую цель поставило себе правительство.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 6 марта, заявил, что правительство непременно найдет для индексации пенсий деньги в бюджете, сообщает NNS со ссілкой на today.ua.

"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", — отметил премьер.

Предыдущая министр социальной политики Юлия Соколовская накануне своей отставки заявляла, что до 2023 года средняя пенсия в Украине вырастет на 1200 грн, а индексация пенсий в 2020 году состоится не ранее сентября. Сроки перерасчета пенсий зависят от экономической ситуации в государстве, от наполнения бюджета ПФУ и решения Кабинета министров.