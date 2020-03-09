Уже с апреля начнется перерасчет пенсий в Украине

- 09 бер. 2020
- 366
Завантажте мобільний додаток сайту
Пенсии украинцев, которые правительство обещало индексировать с 1 марта 2020 года, так и не повысились. В связи с этим в обществе распространяются разные слухи, которые в Минсоцполитики спешат развеять.
Согласно информации нового министра социальной политики Украины Марины Лазебной, в этом году индексированные пенсии получат 11 миллионов пенсионеров, и начнется процесс перерасчета уже с 1 апреля.
По словам Лазебной, украинские пенсии должны быть повышены на 11% в год. Именно такую цель поставило себе правительство.
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 6 марта, заявил, что правительство непременно найдет для индексации пенсий деньги в бюджете, сообщает NNS со ссілкой на today.ua.
"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", — отметил премьер.
Предыдущая министр социальной политики Юлия Соколовская накануне своей отставки заявляла, что до 2023 года средняя пенсия в Украине вырастет на 1200 грн, а индексация пенсий в 2020 году состоится не ранее сентября. Сроки перерасчета пенсий зависят от экономической ситуации в государстве, от наполнения бюджета ПФУ и решения Кабинета министров.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!